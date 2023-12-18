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Экономист предрек стабилизацию цен на яйца на фоне турецких поставок

Экономист Терновский: яйца из Турции поспособствуют стабилизации цен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Планируемые объемы поставок яиц из Турции, определяемые величиной квоты, достаточны для того, чтобы компенсировать спад внутреннего производства в России в последние месяцы 2023 года. Об этом в разговоре с «Известиями» 18 декабря заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, д.э.н. Денис Терновский.

При этом, по его словам, фактический объем импорта во многом будет зависеть от цен, которые предложат турецкие поставщики.

«На протяжении последних лет российские цены на яйца были одними из самых низких в мире, и импорт был невыгоден. Кроме того, условия для импорта ухудшились во второй половине 2023 года после ослабления рубля», — отметил Терновский.

Также он обратил внимание, что декабрь — это период традиционного роста спроса и цен на яйца и импортные поставки не успеют скорректировать эту ситуацию.

«После новогодних праздников, как и в предыдущие годы, ожидается снижение цен. В этих условиях импорт будет являться дополнительным фактором стабилизации рынка», — подчеркнул экономист.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты. При этом он указал на то, что меры начали предприниматься российским кабмином и профильными ведомствами до того, как вопрос роста цен на яйца был поднят в ходе «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так он прокомментировал сообщение главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева о том, что в ближайшую неделю на российский рынок поступят яйца из Азербайджана, а через 2–3 недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины.

14 декабря президент РФ отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

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