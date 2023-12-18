События недели в фотографиях: «Прямая линия» с Путиным, кадетский бал в Кремле и рекордный снегопад

Владимир Путин подвел итоги года в гибридном формате прямой линии и пресс-конференции. Мероприятие продлилось более 4 часов, основными темами стали социальные вопросы. Что еще значимого случилось за последнюю неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
В Гостином Дворе прошел VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал, в котором поучаствовали почти 3 тыс. человек
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Фото: РИА Новости/пресс-служба аэропорта Краснодара
Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс впервые за два года
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Дед Мороз отправил главную новогоднюю ель России в Кремль, ее установят на Соборной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На Москву обрушился циклон «Ваня», который обновил суточный рекорд по уровню снега
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Lauri Heino
Финляндия официально закрыла все КПП на границе с Россией
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Фото: Global Look Press/Xinhua
Израиль продемонстрировал крупнейший туннель палестинской группировки ХАМАС рядом с КПП «Эрез» на границе с Газой
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Фото: REUTERS/Cristobal Saavedra Escobar
Вулкан Вильяррика проснулся в Чили, власти ввели желтый уровень опасности
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Фото: REUTERS/Phil Noble
В британском Йорке вышла из берегов Уз, одна из крупнейших рек страны
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
В Египте завершились президентские выборы, идет подсчет голосов
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