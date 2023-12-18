События недели в фотографиях: «Прямая линия» с Путиным, кадетский бал в Кремле и рекордный снегопад

События недели в фотографиях: «Прямая линия» с Путиным, кадетский бал в Кремле и рекордный снегопад 2023-12-18T12:12:10+03:00 2023-12-18T12:12:10+03:00 2023-12-18T12:12:10+03:00 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни

18 декабря 2023, 13:10 0