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Сюжет:

В Польше заявили о почти подошедших к концу ресурсах ВСУ

Myśl Polska: ВСУ почти исчерпали свои ресурсы, тогда как армия РФ набирает силы
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Российская армия значительно превосходит по своим силам украинскую и продолжает успешно развиваться, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически исчерпали свои ресурсы. Об этом 18 декабря написал обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Он отметил в статье, что российские силы постоянно растут, так как военная промышленность РФ работает полным ходом.

«Поставленная на военные рельсы российская оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов», — указывается в статье.

Обозреватель также добавляет, что мобилизованные российские резервисты прошли хорошую военную подготовку.

Украина же, добавляет он, на фоне огромных потерь почти исчерпала свои мобилизационные ресурсы. В такой обстановке финансовые возможности страны, военная промышленность и ее демография не играют на руку армии.

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Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России, заявил, что оборонная промышленность РФ набирает обороты. Он отметил, что люди работают «всë грамотнее и грамотнее» и заводы начали производить в разы больше.

До этого, 17 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что федеральными органами исполнительной власти России приняты меры по увеличению производства систем артиллерии. Он указал, что правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, включая мобилизационные мощности.

В том же месяце экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что мобилизация на Украине превратилась в кошмар для украинцев, этот ресурс в стране истощен. Азаров напомнил, что украинцы бегут из страны, используя все пути.

7 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ вынуждены перейти к стратегической обороне в попытках противостоять продвижению российских войск. Помимо этого в материале уточняется, что неудачи контрнаступления украинской армии заставляют страны Запада поставить под большое сомнение предоставление Киеву новой помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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