Мобилизация на Украине превратилась в кошмар для украинцев, этот ресурс в стране истощен. Об этом написал 23 октября в своем Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Для отлова как можно большего количества населения. Территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан», — подчеркнул он.

Азаров напомнил, что украинцы бегут из страны, используя все пути.

«В Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ», — констатировал политик.

Он указал, что Киев применяет силу против своего народа, в стране остается всё меньше сторонников действующего режима и добровольцев в рядах армии. С подобными настроениями в обществе у Украины катастрофически мало шансов продержаться, заключил Азаров.

Накануне украинский пленный Александр Лыска рассказал, что случаи дезертирства в украинских формированиях не единичны. Люди уезжают под разными предлогами и не возвращаются на передовую.

По словам Лыски, у него не было желания вступать в ряды украинской армии, но он не смог спрятаться. Он попал в плен в зоне боевых действий на запорожском направлении, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 17 октября, экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что большое количество военных ВСУ сдаются в плен российской армии. Он подчеркнул, что украинский конфликт идет не так, как был запланирован, ввиду перенаправления поддержки Запада в сторону Израиля и перемещения внимания на ближневосточный конфликт.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что намерение Запада воевать до последнего украинца является нескрываемым и самим украинцам скоро это перестанет нравиться. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, заявившей днем ранее, что поддержка Украины — это «очень дешевый способ» сдерживания Москвы и обеспечения безопасности НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.