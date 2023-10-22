Украинский пленный Александр Лыска 22 октября рассказал, что случаи дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не единичны.

«Один паренек уехал домой, отпросился на похороны, если я не ошибаюсь, бабушки. Мы его отпустили, он уехал — и с концами. Были у ребят примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались», — рассказал боевик в беседе с «РИА Новости».

По словам Лыски, у него не было желания вступать в ряды украинской армии, однако избежать мобилизации не удалось. Он попал в плен в зоне боевых действий на запорожском направлении, уточняет «Газета.Ru».

Военный обратил внимание на удовлетворительные условия содержание в плену: его обеспечивают продуктами, российские военнослужащие не применяют силу по отношению к нему.

Ранее, 17 октября, украинский военнопленный Сергей Коваль рассказал, что военное командование ВСУ не оказывает помощь своим раненым бойцам, предпочитая оставлять их на произвол судьбы под обстрелами. Так, во время одного из обстрелов российскими военными он и другие военные были ранены, но приказа об эвакуации не поступило, пояснил он.

В тот же день экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что большое количество военных ВСУ сдаются в плен российской армии. Он подчеркнул, что украинский конфликт идет не так, как был запланирован, ввиду перенаправления поддержки Запада в сторону Израиля и перемещения внимания на ближневосточный конфликт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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