Большое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен российской армии. Об этом 16 октября заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено», — сказал эксперт в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Он подчеркнул, что украинский конфликт идет не так, как был запланирован. По словам Джонсона, помощь Украине сокращается на фоне поддержки Израиля в ближневосточном конфликте, что может оказать серьезное влияние на ситуацию для Киева.

Экс-сотрудник ЦРУ предположил, что, как только поддержка ВСУ закончится, они продержатся не более нескольких недель.

Накануне, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

До этого, 14 октября, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что армия Украины понесла колоссальные потери и оказалась на грани полного уничтожения. ВСУ имеют «какие-то резервы, которые бросят в бой». Однако, по сути, они уничтожены, добавил он.

В тот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления, подчеркнул он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.