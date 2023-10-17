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Пленный ВСУ рассказал об отказе украинского командования помогать раненым

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Фото: Министерство обороны РФ
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказывает помощь своим раненым бойцам, предпочитая оставлять их на произвол судьбы под обстрелами. Об этом рассказал во вторник, 17 октября, украинский военнопленный Сергей Коваль.

По словам пленного, во время одного из обстрелов российскими военными позиции, на которой находилось его подразделение, он был контужен, а еще несколько его сослуживцев получили ранения, но командование не отдало приказа об их эвакуации и не оказало им никакой помощи.

«Меня оглушило, в глаз попало. <…> Еще трое или четверо были ранены. Мы по рации говорили (командованию. — Ред.), что у нас раненые, их надо забрать. <…> Но они так и не пришли», — рассказал украинец.

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Ранее, 16 октября, пленный младший лейтенант ВСУ Максим Савенко указал на то, что потери в его бригаде на тот момент, когда он оказался у российских военных, составляли около 60% убитыми и ранеными. По словам украинского военного, все раненые и погибшие были убиты или получили ранения в результате артиллерийских обстрелов Вооруженных войск (ВС) РФ или ударов с воздуха с помощью беспилотников.

До этого, 9 октября, украинский военнослужащий Сергей Малов, добровольно сдавшийся в плен российской армии, рассказал, что его командир не считал украинских солдат за людей. По его словам, отношение в армии было ужасное: командир говорил, что бойцы все проданы и будут убиты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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