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Пленный ВСУ рассказал об ужасном отношении офицеров к мобилизованным

Пленный ВСУ: командир говорил, что мы все проданы и будем убиты
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Украинский военнослужащий Сергей Малов, добровольно сдавшийся в плен российской армии, рассказал, что его командир не считал украинских солдат за людей. Соответствующие кадры в понедельник, 9 октября, предоставило Минобороны РФ.

«Отношение ужасное. Командир нас не считал за людей. В открытую говорил, что мы все проданы и будем убиты, что он нас ненавидит», — поделился мужчина.

Малов поделился, что был призван в Харькове, затем он проходил подготовку в Великобритании, где шведские военные инструкторы преподавали тактику и стрельбу. На передовой военный пробыл менее двух суток, после чего добровольно сдался в плен Вооруженным силам РФ.

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Ранее, 3 октября, украинский военный Максим Доценко, перешедший на сторону ВС РФ, сообщил, что украинское командование обманывает контрактников с выплатой зарплат. Кроме того, он отметил, что семьи погибших также не всегда получали какие-либо компенсации от государства. Доценко добавил, что погибших оформляют как пропавших без вести, а за таких бойцов деньги не выплачивают.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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