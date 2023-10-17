Шойгу заявил о важности оперативного производства артиллерийских систем

В условиях проведения специальной военной операции (СВО) очень важно оперативное производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Об этом 17 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — указал он на совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

Как отметил глава ведомства, исходя из этого, федеральными органами исполнительной власти России приняты меры по увеличению производства систем артиллерии. Он отметил, что правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, включая мобилизационные мощности.

Минобороны РФ со своей стороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции, отметил он.

До этого, 19 сентября, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, сообщил, что выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен. Он также напомнил, что в два раза будет увеличено производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.

Позже, 6 октября, министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске, выпускающем и модернизирующем истребители-бомбардировщики Су-34. Директор предприятия Александр Панасенко доложил, что оно может не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники.

До этого, 11 июля, Шойгу заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.