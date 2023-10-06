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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на выпускающем Су-34 заводе

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске, выпускающем и модернизирующем истребители-бомбардировщики Су-34. Об этом 6 октября сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что директор авиазавода Александр Панасенко доложил министру, что предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники.

Панасенко также доложил, что завод способен производить ремонтные работы любой сложности.

«Научились делать всё. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас», — сказал директор.

Шойгу поставил руководству оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности данной продукции.

«Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — подчеркнул министр.

В ходе проверки он осмотрел летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки, осуществляющего серийный выпуск, ремонт и обновление истребителей. В настоящее время в целях экономии средств, предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно, уточнили в Минобороны.

По итогам инспекции Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и органов военного управления. Он подчеркнул, что вопрос оснащения образцов авиатехники постоянно находится в центре внимания отрасли. По его словам, поставка новых самолетов Су-34 и их доработка проводятся в соответствии с графиками.

«Кроме того у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году – нет», — сказал Шойгу.

Помимо прочего был рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) большой дальности.

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Ранее, 15 сентября, стало известно, что Су-34 модернизировали до способности нести крылатые ракеты большой дальности. Новшество впервые было опробовано в рамках специальной военной операции (СВО). До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались. Бомбардировщик используется для поражения наземных, надводных и воздушных целей независимо от погоды и времени суток.

В ходе СВО Су-34 уже использовались для транспортировки гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», существенно расширив возможности российской армии в зоне проведения спецоперации.

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