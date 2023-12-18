В МВФ предупредили о крахе экономики Украины через два месяца без поддержки

Если страны Запада не предоставят Украине финансовую помощь в течение ближайших месяцев, она столкнется с гиперинфляцией. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее слова цитирует газета Financial Times в воскресенье, 17 декабря.

Как сообщила Георгиева, страна может продержаться без какой-либо помощи извне примерно пару месяцев, поскольку Киев приложил усилия к восстановлению экономики в последнее время. Однако Украина остается уязвимой в финансовом плане.

«Экономическое возрождение Украины будет поставлено под угрозу, если оно будет насильственным образом «приспособлено» к отсутствию новой финансовой поддержки. Дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печатание денег, как он сделал через несколько месяцев после начала конфликта с Россией в прошлом году», — предупредила она.

В издании предположили, что нежелание США и Европейского союза (ЕС) предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку произошло после того, как контрнаступление не привело ни к каким значительным результатам.

Ранее в тот же день советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года перейдет к плану «Б» и обратится к внутренним заимствованиям.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, Венгрия в ходе мероприятия заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

Тогда же, 15 декабря, политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что президент США Джо Байден оказывает на ЕС колоссальное давление по вопросу выделения денег Киеву. По его мнению, ЕС пока не может прийти к единому мнению по оказанию финансовой помощи Украине, потому что Вашингтон не смог «додавить» Венгрию.

Днем ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что сенат намерен отложить каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. При этом палата представителей пока собирается вернуться к работе только в январе.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.