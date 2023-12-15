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Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник

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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в четверг, 14 декабря, заявил, что сенат намерен отложить каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине.

«Если мы считаем, что что-то важно и срочно, нам следует остаться и выполнить работу. К сведению всех сенаторов: после того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник. Это даст переговорщикам из Белого дома, демократам в сенате и республиканцам в сенате время поработать в течение выходных, пытаясь достичь рамочного соглашения», — цитирует слова Шумера издание The Hill.

При этом палата представителей пока собирается вернуться к работе только в январе.

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И что именно не могут поделить республиканцы и демократы

В этот же день координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что контролирующие палату представителей республиканцы 14 декабря уходят на новогодние каникулы, оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи Украине. Кирби подчеркнул: помощь Киеву нужна сейчас, а не после праздничных застолий, к тому же конфликт на Украине — не зарубежная проблема и является частью американских интересов, которые следовало бы учитывать конгрессу.

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Еще 6 декабря The Guardian со ссылкой на заявление лидера фракции в верхней палате американского конгресса Митча Макконнелла сообщала о намерении законодателей сделать это. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы.

При этом 14 декабря сенатор, руководящий со стороны Демократической партии переговорами с республиканцами, Крис Мерфи, заявил, что переговоры между демократами и республиканцами в конгрессе относительно соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, близки к успешному завершению.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

В начале декабря американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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