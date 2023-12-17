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Политолог назвал съезд «Единой России» форматом консолидации общества

Политолог Данилин: съезд ЕР показал еще один формат консолидации общества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Состоявшийся 17 декабря съезд партии «Единая Россия» является еще одним форматом консолидации российского общества. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа и член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в беседе с «Известиями».

«Сегодняшний съезд продемонстрировал еще один формат консолидации общества. «Единая Россия» приняла решение о поддержке самовыдвижения Владимира Путина, тем самым продемонстрировала, что партия выступает за консолидацию патриотических сил вокруг президента страны. Всё давление Запада на Россию, все межпартийные разногласия должны уйти на второй план», — рассказал он.

Политолог отметил, что Путин позиционирует себя как президент всех россиян, а не только одной политической партии. При этом партия постоянно оказывала и продолжает оказывать ему поддержку во всех его начинаниях.

«Поддержка Путина — это поддержка курса на суверенитет и независимость страны, то, о чем говорил Путин во время съезда», — заметил Данилин.

Он подчеркнул, что и партия, и президент активно трудятся для продвижения спецоперации в Донбассе, противостояния антироссийским санкциям, а также противодействия информационной войне, развязанной против России.

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Съезд «Единой России» проходил на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ ранее в этот день. Выступая на нем, глава государства заявил, что страна не отдаст свой суверенитет и не сможет быть чьим-то сателлитом. По его мнению, такая позиция должна быть и в головах, и в сердцах сограждан. В ходе выступления Путин также сказал, что единственным источником власти может быть только народ.

На съезде партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. До этого, 9 декабря, в штабе «Народного фронта» в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены «Народного фронта» и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

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