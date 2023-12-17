Политолог назвал съезд «Единой России» форматом консолидации общества
Состоявшийся 17 декабря съезд партии «Единая Россия» является еще одним форматом консолидации российского общества. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа и член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в беседе с «Известиями».
«Сегодняшний съезд продемонстрировал еще один формат консолидации общества. «Единая Россия» приняла решение о поддержке самовыдвижения Владимира Путина, тем самым продемонстрировала, что партия выступает за консолидацию патриотических сил вокруг президента страны. Всё давление Запада на Россию, все межпартийные разногласия должны уйти на второй план», — рассказал он.
Политолог отметил, что Путин позиционирует себя как президент всех россиян, а не только одной политической партии. При этом партия постоянно оказывала и продолжает оказывать ему поддержку во всех его начинаниях.
«Поддержка Путина — это поддержка курса на суверенитет и независимость страны, то, о чем говорил Путин во время съезда», — заметил Данилин.
Он подчеркнул, что и партия, и президент активно трудятся для продвижения спецоперации в Донбассе, противостояния антироссийским санкциям, а также противодействия информационной войне, развязанной против России.
Съезд «Единой России» проходил на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ ранее в этот день. Выступая на нем, глава государства заявил, что страна не отдаст свой суверенитет и не сможет быть чьим-то сателлитом. По его мнению, такая позиция должна быть и в головах, и в сердцах сограждан. В ходе выступления Путин также сказал, что единственным источником власти может быть только народ.
На съезде партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. До этого, 9 декабря, в штабе «Народного фронта» в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены «Народного фронта» и партии «Единая Россия».
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.