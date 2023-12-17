Навес автосервиса обрушился на машины в подмосковном Дзержинском
На территории автосервиса в городе Дзержинском Московской области обрушился металлический навес, повреждены припаркованные под ним автомобили. Об этом 17 декабря сообщил «Известиям» источник.
По его словам, автосервис расположен по адресу: ул. Денисьевский проезд, дом 2. Обрушился навес размером 20 на 40 м. Металлические конструкции повредили 11 автомобилей.
Люди не пострадали, разбор завалов проведет собственник автосервиса.
Ранее, 15 декабря, крыша производственного здания обрушилась под тяжестью снега в городе Донском Тульской области. Пострадавших и погибших не было.