Под Тулой обрушилась крыша производственного здания на площади 8 тыс. кв. м
Крыша производственного здания обрушилась под тяжестью снега в Тульской области, площадь обрушения составила 8 тыс. кв. м. Об этом сообщило 15 декабря главное управление МЧС России по региону.
«В 1:40 поступило сообщение о частичном обрушении кровли в городе Донском, район Центральный», — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате ЧП пострадавших и погибших нет.
Ранее, 5 марта, в городе Фурманове Ивановской области под тяжестью снега частично обрушилась кровля магазина. Погиб человек.