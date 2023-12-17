Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра 17 декабря.

В столице желтый уровень опасности будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области — до 18:00 того же дня.

Также 17 декабря в Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с, он сохранится до 16:00 и 18:00 соответственно.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве обновился суточный рекорд снежного покрова, высота которого на метеостанции ВДНХ составила 38 см. В столице уже третий день продолжается серия снежных рекордов, отметил Леус.

В Гидрометцентре сообщили, что москвичей 17 декабря ожидают облачность, мокрый снег и гололед. Температура воздуха поднимется до +1 градуса, уточнили там.

Накануне, 16 декабря, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что циклон «Ваня», который обрушился на Москву, утихнет к воскресенью. Затем он уйдет на север и северо-восток и начнет постепенно затухать.