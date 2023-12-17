Суточный рекорд высоты сугробов вновь обновился в Москве

В Москве снова обновился суточный рекорд снежного покрова. Так, его высота составляет 38 сантиметров, сообщил в воскресенье, 17 декабря, в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ за прошедшие сутки уменьшилась на 1 см и составляет 38 см, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений», — написал он.

По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1941 году, тогда высота снежного покрова составляла 36 см.

Леус обратил внимание на то, что в Москве уже третий день продолжается серия снежных рекордов. Первая серия рекордов продолжалась в течение шести дней — с 4 по 9 декабря.

«Самая высокая высота снежного покрова в столичном регионе наблюдается на метеостанции МГУ и в Коломне и составляет 45 см», — добавил синоптик.

Вместе с этим в Московском регионе в воскресенье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.

В Гидрометцентре сообщили, что москвичей 17 декабря ожидают облачность, мокрый снег и гололед. Температура воздуха поднимется до +1 градуса, уточнили там.

Накануне, 16 декабря, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что циклон «Ваня», который обрушился на Москву, утихнет к воскресенью. Затем он уйдет на север и северо-восток и начнет постепенно затухать.