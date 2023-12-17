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Европарламентарий Уоллес заявил о провале санкций ЕС против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Санкции Евросоюза (ЕС) против России оказались несостоятельны, доставив больше неудобств жителям стран Европы, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес 16 декабря.

«Санкции ЕС против России провалились, причинив гражданам ЕС больший вред, чем России, но те, кто находится у власти, этого не признают», — написал он в соцсети X (бывш.Twitter) к посту с видео, в котором обличает губительное действие антироссийских санкций на страны Европы.

Уоллес в этом видео говорит о том, что антироссийские санкции спровоцировали рост инфляции по всему ЕС: высокие процентные ставки, падение реальных доходов населения, кризисно высокий индекс стоимости жизни и цен на энергию.

«Все цели по разрешению климатического кризиса были разрушены после того, как в Европе вновь заработали угольные электростанции. В ФРГ началась рецессия экономики. €742 млрд потрачены на энергосубсидии, из-за чего произошла неведомая прежде фрагментация рынка. Субсидии на сферу энергетики отбирают возможности финансировать другие сферы. Европа стала жертвой прокси-войны, которую ведет НАТО в интересах США», — сказал он.

Европарламентарий подчеркнул, что теперь Европа платит завышенную цену за американские энергетические ресурсы и в целом антироссийские санкции навредили гражданам Евросоюза, а не тем, против кого затевались.

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого»
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13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

9 декабря Уоллес говорил о том, что Евросоюз своими действиями по разжиганию украинского конфликта разрушает Украину и создает для нее долговую ловушку. Уоллес указал на усилия ЕС по разжиганию конфликта с помощью многомиллиардных трат на него.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

В конце ноября депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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