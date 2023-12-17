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Reuters сообщило о снятии Австрией вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
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Reuters сообщило о снятии Австрией вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alex Halada
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Австрия приняла решение снять вето с 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом 16 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседника из дипкорпуса ЕС, Вене удалось добиться исключения организации Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины.

«Статус приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии (ЕК)», ― гласит заявление о статусе Raiffeisen, опубликованное на официальном портале правительства Украины.

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Ранее в этот день сообщалось, что правительство Австрии заблокировало очередной пакет антироссийских санкций ЕС и пока не изменило своего решения. Тогда же канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что приветствует рестрикции. При этом в тот же день он наложил вето на меры, которые так и не были приняты юридически.

14 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против России. Условием одобрения нового пакета ограничений ЕС австрийское правительство назвало исключение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, которые продолжают работу в России и якобы поддерживают страну.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в блок, а Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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