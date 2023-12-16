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EUobserver сообщил о блокировке Австрией 12-го пакета антироссийских мер

EUobserver: Австрия сохранила блокировку 12-го пакета антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/IMAGO/ALEX HALADA
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Правительство Австрии заблокировало очередной пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и пока не изменило свое решение. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил портал EUobserver со ссылкой на источники.

Собеседники напомнили, что, отвечая журналистам на вопрос о санкциях в пятницу, канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что приветствует рестрикции. При этом в тот же день он наложил вето на меры, которые так не были приняты юридически.

По словам источников, Австрия намерена изучить санкционный пакет, а вето может быть снято в начале следующей недели.

Кроме того, до начала итогового в 2023 году саммита Австрия выступила против принятия 12-го пакета антироссийских санкций из-за внесения банковской группы Raiffeisen в украинский список «спонсоров войны», уточняет «Газета.Ru».

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Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что в ЕС нет единства по антироссийским санкциям. Некоторые европейские политики понимают, что этими ограничениями они вредят сами себе, отметил парламентарий.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в блок, а Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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