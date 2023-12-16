Суд обязал соратника Трампа выплатить $148 млн за вмешательство в выборы

Суд в Вашингтоне обязал соратника бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выплатить более $148 млн компенсации двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за вмешательство в выборы. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил председатель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Суд постановил, что Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома и ее дочери, которых он обвинял в манипуляциях с бюллетенями, по $16 млн за клевету и по $20 млн за эмоциональный ущерб.

Также Джулиани присяжными был назначен штраф в размере $75 млн. По их мнению, он должен будет удержать самого экс-адвоката и других соратников Трампа от повторения «подобных клеветнических нападок в будущем», сообщает Politico.

Ранее Джулиани заявлял, что находится в бедственном финансовом положении и обязательство выплатить многомиллионную компенсацию будет для него «гражданским эквивалентом смертной казни». Однако после заседания он заявил, что «ни о чем не жалеет».

11 декабря Трамп отказался давать показания в нью-йоркском суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Свое уголовное преследование он назвал вмешательством в грядущие выборы и охотой на ведьм.

Ранее, 6 ноября, команда Трампа отметила, что она довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. На телеканале CNN добавили, что бизнесмен превращает заседание в шоу.

По мнению бывшего американского лидера, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

В конце сентября агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

Несмотря на суды и уголовные дела, Трамп обошел действующего главу Белого дома Байдена в предвыборных рейтингах. Так, за него бы отдали голос 47% граждан, тогда как за его главного оппонента только 43%.