Французский депутат назвал Украину террористическим государством

Депутат европарламента от Франции Тиерри Мариани 15 декабря назвал Украину террористическим государством.

«Это страна, где больше нет оппозиции. А когда кто-то находится в оппозиции за границей, его убивает спецслужба. Это сейчас своеобразное террористическое государство», — заявил он.

По словам политика, Евросоюз участвует в конфликте на Украине с самого начала, поддерживая ее президента Владимира Зеленского. Помощь Киеву трактуется в ЕС как борьба за цивилизацию, а больше никаких причин не приводится, отметил депутат.

Он также назвал Украину страной, не обладающей «абсолютно никакими финансовыми возможностями».

«Я не понимаю, почему мы можем говорить, что эта страна должна быть в Европе. Она даже не сможет никогда выплатить то, что должна Европе, мы находимся в конце цикла», — задался вопросом депутат.

Мариани спрогнозировал, что в середине 2024 года, когда состоятся выборы в Европейский парламент и произойдет смена состава Еврокомиссии, ее председатель Урсула Фон дер Ляйен «пропадет вовсе».

«Я уверен, что Европа последняя откажется от финансирования Украины, даже если уже откажется Вашингтон. Я надеюсь, что в будущем что-то изменится. Но самая величайшая ошибка еврокомиссии — бесконечное финансирование Украины», — указал он.

В качестве единственного решения сложившийся ситуации Мариани привел предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, чтобы оставить ряд соглашений с Украиной, но не делать ее страной Европейского союза.

Полное интервью Мариани смотрите в программе «Известия.Главное» на Пятом канале.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Согласно позиции Орбана, у Будапешта много возможностей воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. По его словам, окончательное слово по данному вопросу должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не соответствуют жестким критериям для вступления в Европейский союз. По его словам, переговоры о ее вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.