МВД Украины: депутат взорвал гранаты на заседании совета в Закарпатской области

Депутат Керецковского сельсовета в Закарпатской области Украины взорвал гранаты во время заседания, в результате чего пострадали 26 человек. Об этом 15 декабря сообщается в Telegram-канале Национальной полиции страны.

«Сегодня в 11:37 (12:37 мск. — Ред.) на линию «102» поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты», — говорится в сообщении ведомства.

Сначала поступали сообщения о гибели самого депутата, взорвавшего гранаты, однако позже в пресс-службе Нацполиции сообщили, что мужчина находятся в тяжелом состоянии — медики проводят реанимационные мероприятия. Всего из 26 пострадавших в тяжелом состоянии шесть человек.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обращении с оружием. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) расследует событие по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб у себя дома в селе Чайки в Киевской области от взрыва гранаты. На следующий день пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что он был предупрежден о том, что подаренная ему граната является боевой.

7 ноября военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что смерть помощника главкома ВСУ не была случайностью. Эксперт указал на то, что уже год наблюдается взаимная ненависть между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом, подаренная Частякову граната могла быть сигналом для главкома, чтобы напугать его, допустил политолог.

9 ноября государственное бюро расследований Украины отметило, что уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» заведено против офицера, который подарил боевые гранаты Частякову.