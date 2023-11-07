Военный эксперт допустил причастность Зеленского к смерти помощника главкома ВСУ

Смерть помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова не была случайностью. Об этом 7 ноября «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

О том, что Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки в Киевской области, стало известно накануне вечером. По данным следствия, подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя Залужного Александр Тимченко.

«Господин Тимченко неоднократно был в администрации президента Украины Зеленского, поэтому, естественно, так называемый подарок Частякову, а по сути, Залужному был все-таки спровоцирован администрацией президента. И хотя многие наши эксперты говорят о том, что это, возможно, была случайность, случайности здесь не видно. Здесь есть определенная закономерность», — сказал Мингалев.

Эксперт указал на то, что уже год наблюдается взаимная ненависть между Залужным и Зеленским. А США в военном плане нужен более серьезный, более жесткий руководитель, ставки делаются в определенной степени на Залужного.

«Зеленский — уже отыгранная фигура, поэтому что-то живое нужно, что-то более сильное, более яркое, человек, который возьмет на себя инициативу. <…> В ВСУ идет борьба. Определенная группировка Зеленского существует, которую Залужный сейчас искореняет. [Смерть Частякова] — в первую очередь удар по Залужному и непосредственно направлен на то, чтобы запугать. Ну, наверное, это вряд ли им удастся», — заключил Мингалев.

Ранее в этот день пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что Частяков был предупрежден о том, что подаренная ему граната является боевой. По ее словам, как свидетельствует коллега Частякова, подаривший ему этот презент, он предупредил его о том, что все гранаты в подарке являются боевыми. Подарок имел вид коробки, а внутри была бутылка алкоголя и шесть гранат.

Рева добавила, что в настоящий момент произошедшее расценивается как несчастный случай.