В МВД Украины рассказали подробности расследования гибели помощника главкома ВСУ

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва гранаты, подаренной ему на день рождения, был предупрежден о том, что она боевая. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева во вторник, 7 ноября, в эфире телемарафона на украинском телевидении.

По ее словам, как свидетельствует коллега Частякова, подаривший ему этот презент, он предупредил его о том, что все гранаты в подарке являются боевыми.

Подарок имел вид коробки, а внутри была бутылка алкоголя и шесть гранат.

«Как говорит сам вероятный подозреваемый <…> он подарил эти гранаты коллеге, заметив, что гранаты действительно боевые, чтобы он обратил на это внимание. Но очевидно, к сожалению, эти слова всерьез не воспринял погибший», — сказала Рева.

Она добавила, что в настоящий момент произошедшее расценивается как несчастный случай.

«По информации, собранной сейчас, мы можем утверждать, что это был несчастный случай — неосторожное обращение с боеприпасами», — сообщила пресс-секретарь, не исключив при этом, что впоследствии дело может быть переквалифицировано.

О том, что помощник главкома ВСУ погиб при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки в Киевской области стало известно накануне вечером. Его 13-летний сын был тяжело ранен, его госпитализировали. Дочь находится в состоянии средней тяжести.

7 ноября политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов высказал мнение, что смерть Частякова встраивается в цепь событий, которые еще будут происходить на фоне неудач на поле боя. Произошедшее накануне является играми внутри команды Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, считает он.

Подобное мнение высказал и президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что «грызня», идущая на фоне контрнаступления и торговли оружием, вызывает большие всплески ненависти к друг другу во власти Украины.