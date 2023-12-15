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СМИ предрекли Украине скорое банкротство из-за позиции Венгрии по бюджету ЕС

La Repubblica: вето Венгрии на бюджет ЕС может привести к банкротству Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Без финансирования со стороны США и Евросоюза Украина рискует обанкротиться к марту 2024 года, поэтому вето Венгрии на бюджетную помощь Киеву может вызвать разрушительные последствия. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила итальянская газета La Repubblica.

«В казне [президента Украины Владимира] Зеленского осталось средств менее чем на три месяца. Ситуация действительно находится на грани максимальной опасности», — говорится в сообщении.

По прогнозам Евросоюза, а также самого Киева, в случае отсутствия поддержки 1 марта станет «днем краха» украинского государства, сообщает газета. Поэтому в январе, вероятно, состоится внеочередное заседание Европейского совета, посвященное вопросу финансирования Украины.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение денег Киеву из бюджета ЕС не отвечает интересам Будапешта, так как в таком случае придется отдать часть причитающихся Венгрии средств.

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы
При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе, что позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу, сообщило Politico.

При этом сам венгерский премьер заявил, что у Будапешта много возможностей воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. По его словам, окончательное слово по данному вопросу должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский.

15 декабря также стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. План поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года. За выделение этой суммы проголосовали 26 стран — членов ЕС.

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