Сборное утверждение: производители предупредили о подорожании электроники

Производители бытовой техники предупредили о риске роста ее стоимости уже в следующем году. Причина — увеличение экосбора в два раза с 2024 года, а также норматива переработки для этой продукции с 15 до 25%. Это уже запланировало Минприроды. Бизнес просит Минэкономразвития отложить эту меру. Но в Минприроды отмечают: власти не меняли ставки экологического сбора практически восемь лет, и после их повышения непродовольственные товары подорожают максимум на 1%.

Эко логика

Производители бытовой техники и электроники уверены, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды. Ведомство предложило пересмотреть ставки экосбора и норматив по утилизации товаров, они начнут действовать в 2024 году. Речь идет о проекте постановления правительства.

«Известия» ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минэкономразвития. Как сказано в обращении бизнеса, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза — с действующих сейчас 26,5 тыс. рублей за 1 т до 59,4 тыс. рублей за 1 т. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, говорится в обращении бизнеса в Минэкономразвития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», — предполагают в РАТЭК. Организация приводит пример: доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (ее стоимость — 17 тыс. рублей, а вес — 60,5 кг) на сегодняшний день составляет 1,4%, то есть почти 240 рублей. А в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации этот показатель вырастет до 5,3%, то есть до чуть более 900.

Более того, как подсчитали в РАТЭК, в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза. Ситуация обостряется еще и тем, что бизнес уже расписал свой бюджет на следующий год: его сформировали на основе действующих правовых актов, а «столь значимые изменения налоговой нагрузки станут одной из причин дестабилизации ситуации в отрасли», указали представители ассоциации.

Поэтому они попросили не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки в этом году.

Инициатива может негативно сказаться на продавцах: создаст для них дополнительные издержки и экономическую нагрузку, а также повлияет на потребителей с учетом роста себестоимости технической продукции, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Тагир Калимуллин.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— В этой категории традиционно на ценообразование влияет несколько переменных, возможное повышение ставки экологического сбора может стать дополнительным негативным фактором, — предположил он.

Реальных экономических оснований и предпосылок к увеличению экологического сбора по бытовой технике в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) не видят, так как рыночная стоимость услуг по утилизации сегодня, по имеющимся оценкам, ниже действующего экосбора, сказали изданию в организации. С учетом того, что до нового финансового года осталось две недели, там сочли справедливым оставить значение этого сбора на 2024 год на нынешнем уровне.

Необоснованные риски

Впрочем, в Минприроды заявления о рисках для компаний сочли некорректными. Ведомство провело аналогичные расчеты: они показали незначительное увеличение стоимости продукции, по отдельным видам — максимум до 1%, сказали «Известиям» в ведомстве.

— Значения ставок экологического сбора не актуализировались практически восемь лет, даже на уровень инфляции: фактически это является преференцией для производителей и импортеров. Используя ее, компании должны были обеспечить строительство собственных мощностей по утилизации, в таком случае их бы не касались положения проекта постановления — ставки экологического сбора применяются только в случае отказа производителей и импортеров от самостоятельной утилизации, — сказали там.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Установление экономически обоснованных ставок экологического сбора — это требование законодательства, добавили в министерстве. Это необходимо в том числе для поддержки и развития отрасли утилизации. Искусственно заниженные ставки тормозят появление новых мощностей по переработке, а также способствуют закрытию действующих из-за отсутствия заказов со стороны производителей и импортеров.

С позицией ведомства согласились в Российском экологическом операторе (РЭО). По данным организации, стоимость непродовольственных товаров может вырасти следующим образом: холодильник Haier RG ценой 72 тыс. рублей подорожает на 435 рублей (+0,60%), стиральная машина Beko по цене 31 тыс. рублей прибавит 276 рублей (+0,88%) и так далее.

— Ответственные предприятия уже наладили взаимодействие с крупными предприятиями по утилизации отходов (использованных товаров). Помимо величины ставки экологического сбора каких-то серьезных изменений для них не произойдет, — сказал изданию гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Он добавил, что отчетность по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП, механизм экономического регулирования) за 2024 год нужно будет подать до 15 апреля 2025 года. Таким образом, у предприятий будет достаточно времени, чтобы оптимально выбрать способ исполнения ответственности.

Правила игры на рынке были обозначены давно, национальную цель озвучил еще несколько лет назад президент: объем отходов, которые отвозят на полигоны, следует сократить к 2030 году в два раза, напомнил «Известиям» глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Система РОП действует с 2015 года, цели по развитию расширенной ответственности производителей также не скрывали — выйти на норматив по переработке по некоторым товарам и упаковки на 100%. Поэтому позиция производителей вызывает вопросы, уточнил он. Все средства, которые компании в рамках экосбора направят на развитие отрасли утилизации, необходимы для создания экономики замкнутого цикла, резюмировал эксперт.