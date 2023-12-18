Сборное утверждение: производители предупредили о подорожании электроники
Производители бытовой техники предупредили о риске роста ее стоимости уже в следующем году. Причина — увеличение экосбора в два раза с 2024 года, а также норматива переработки для этой продукции с 15 до 25%. Это уже запланировало Минприроды. Бизнес просит Минэкономразвития отложить эту меру. Но в Минприроды отмечают: власти не меняли ставки экологического сбора практически восемь лет, и после их повышения непродовольственные товары подорожают максимум на 1%.
Эко логика
Производители бытовой техники и электроники уверены, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды. Ведомство предложило пересмотреть ставки экосбора и норматив по утилизации товаров, они начнут действовать в 2024 году. Речь идет о проекте постановления правительства.
«Известия» ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минэкономразвития. Как сказано в обращении бизнеса, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза — с действующих сейчас 26,5 тыс. рублей за 1 т до 59,4 тыс. рублей за 1 т. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, говорится в обращении бизнеса в Минэкономразвития.
«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», — предполагают в РАТЭК. Организация приводит пример: доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (ее стоимость — 17 тыс. рублей, а вес — 60,5 кг) на сегодняшний день составляет 1,4%, то есть почти 240 рублей. А в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации этот показатель вырастет до 5,3%, то есть до чуть более 900.
Более того, как подсчитали в РАТЭК, в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза. Ситуация обостряется еще и тем, что бизнес уже расписал свой бюджет на следующий год: его сформировали на основе действующих правовых актов, а «столь значимые изменения налоговой нагрузки станут одной из причин дестабилизации ситуации в отрасли», указали представители ассоциации.
Поэтому они попросили не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки в этом году.
Инициатива может негативно сказаться на продавцах: создаст для них дополнительные издержки и экономическую нагрузку, а также повлияет на потребителей с учетом роста себестоимости технической продукции, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Тагир Калимуллин.
— В этой категории традиционно на ценообразование влияет несколько переменных, возможное повышение ставки экологического сбора может стать дополнительным негативным фактором, — предположил он.
Реальных экономических оснований и предпосылок к увеличению экологического сбора по бытовой технике в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) не видят, так как рыночная стоимость услуг по утилизации сегодня, по имеющимся оценкам, ниже действующего экосбора, сказали изданию в организации. С учетом того, что до нового финансового года осталось две недели, там сочли справедливым оставить значение этого сбора на 2024 год на нынешнем уровне.
Необоснованные риски
Впрочем, в Минприроды заявления о рисках для компаний сочли некорректными. Ведомство провело аналогичные расчеты: они показали незначительное увеличение стоимости продукции, по отдельным видам — максимум до 1%, сказали «Известиям» в ведомстве.
— Значения ставок экологического сбора не актуализировались практически восемь лет, даже на уровень инфляции: фактически это является преференцией для производителей и импортеров. Используя ее, компании должны были обеспечить строительство собственных мощностей по утилизации, в таком случае их бы не касались положения проекта постановления — ставки экологического сбора применяются только в случае отказа производителей и импортеров от самостоятельной утилизации, — сказали там.
Установление экономически обоснованных ставок экологического сбора — это требование законодательства, добавили в министерстве. Это необходимо в том числе для поддержки и развития отрасли утилизации. Искусственно заниженные ставки тормозят появление новых мощностей по переработке, а также способствуют закрытию действующих из-за отсутствия заказов со стороны производителей и импортеров.
С позицией ведомства согласились в Российском экологическом операторе (РЭО). По данным организации, стоимость непродовольственных товаров может вырасти следующим образом: холодильник Haier RG ценой 72 тыс. рублей подорожает на 435 рублей (+0,60%), стиральная машина Beko по цене 31 тыс. рублей прибавит 276 рублей (+0,88%) и так далее.
— Ответственные предприятия уже наладили взаимодействие с крупными предприятиями по утилизации отходов (использованных товаров). Помимо величины ставки экологического сбора каких-то серьезных изменений для них не произойдет, — сказал изданию гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Он добавил, что отчетность по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП, механизм экономического регулирования) за 2024 год нужно будет подать до 15 апреля 2025 года. Таким образом, у предприятий будет достаточно времени, чтобы оптимально выбрать способ исполнения ответственности.
Правила игры на рынке были обозначены давно, национальную цель озвучил еще несколько лет назад президент: объем отходов, которые отвозят на полигоны, следует сократить к 2030 году в два раза, напомнил «Известиям» глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
Система РОП действует с 2015 года, цели по развитию расширенной ответственности производителей также не скрывали — выйти на норматив по переработке по некоторым товарам и упаковки на 100%. Поэтому позиция производителей вызывает вопросы, уточнил он. Все средства, которые компании в рамках экосбора направят на развитие отрасли утилизации, необходимы для создания экономики замкнутого цикла, резюмировал эксперт.