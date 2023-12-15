За действия Евросоюза (ЕС) в отношении России расплачиваются простые европейцы. Об этом 15 декабря «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее в этот день немецкое издание Bild написало, что цены на топливо и отопление в ФРГ значительно вырастут в следующем году на фоне согласования нового проекта бюджета.

«За всё, что происходит в ЕС в настоящее время, расплачиваются рядовые жители, в том числе за ту помощь, которую страны — члены объединения оказывают Украине. Это помощь европейских налогоплательщиков Германии прежде всего. Власти, не особо объясняя это гражданам, делают свое очень неблагодарное для Европы для Германии дело», — сказал Цеков.

При этом сенатор указал на то, что европейцы начинают чувствовать на себе последствия антироссийской политики Запада.

«Одно дело, когда это вроде бы как слышат, но «руками не трогают», то это вроде бы далеко от них. Но ситуация, когда они идут платить за коммунальные услуги и видят, что счета значительно увеличились, они очень хорошо ощущают. Я думаю, оценка деятельности руководства Германии при том, что происходит, будет становиться всё более и более негативной», — сказал он.

Ранее, 9 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии.

В ноябре депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.

Тогда же Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой». При этом, согласно последнему соцопросу, деятельностью Шольца на посту канцлера довольны только 20% жителей ФРГ