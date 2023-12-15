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В ОКР отказались оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российским спортсменам, которые согласятся выступать под нейтральным статусом, не будет оказываться финансовая поддержка. Об этом 15 декабря заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — сказал он журналистам.

Поздняков также отметил, что участники летних Олимпийских игр в Париже также не смогут выступать на Играх дружбы, так как Международный олимпийский комитет (МОК) может счесть это нарушением требований к нейтральному статусу.

«Спортсмен не может быть ассоциирован с национальными организациями. Любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или проходят при участии ОКР, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен справедливо завоеванных наград», — отметил глава ОКР.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи бывшего президента МОК Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!». Путин отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики.

Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них шесть являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

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