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Путин заявил об извращении идеи «О спорт, ты — мир!» международными чиновниками

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Нужно внимательно проанализировать условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпиаду. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином дворе.

Как считает глава государства, всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи бывшего президента МОК Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!». Путин отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики.

По его словам, международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений.

«<…> Если они будут дальше действовать таким образом, то похоронят олимпийское движение. <…> Ехать или не ехать? Здесь вот какой момент — надо посмотреть внимательнее, что там за условия: флаг, гимн. Спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить. Все знают, что это наш спортсмен. И я поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Но надо проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, чтобы обесточить нашу сборную <…>, если цель в этом, то надо, чтобы Министерство спорта и ОКР проанализировали и приняли взвешенное решение», — сказал он.

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8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

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