МОК уменьшил количество допущенных до ОИ-2024 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил 13 декабря собственные данные о количестве российских и белорусских спортсменов, которые могут быть допущены до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Согласно опубликованной на сайте МОК информации, систему квалификации на соревнования прошли шесть россиян и пять белорусов. Ранее сообщалось, что отбор преодолели восемь российских спортсменов и три белорусских.

По итогам отборочных соревнований международные федерации спортивной борьбы и велоспорта сообщали, что Россия и Белоруссия суммарно получили шесть квот в борьбе и пять в шоссейных велогонках.

Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.