Поздняков назвал грязным методом борьбы санкции против российского спорта

Санкции в отношении российского спорта являются грязным методом борьбы с ним. Об этом 15 декабря заявил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Санкции, ограничения имеют целью полное разрушение системы физического и морального воспитания в нашей стране, причем на годы и годы вперед. <…> Отстранение спортсменов, препятствование их финансированию, вмешательство в вопросы смены гражданства — грязные приемы такой борьбы», — сказал он на олимпийском собрании ОКР.

Поздняков назвал издевательством озвученное Международным олимпийским комитетом (МОК) число российских спортсменов, которые прошли отбор на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Шесть российских спортсменов прошли отбор, при этом тысячи атлетов были отстранены, лишены права представлять Родину, реализовать свои мечты. А те единицы, которым удалось проскочить, лишены национальной идентификации. Это точно не олимпизм, а развал мирового спорта. Виновные будут нести ответственность перед судом истории», — сказал глава ОКР.

Поздняков отметил, что спортсмены, которые выберут нейтральный статус для выступления на Играх, окажутся заложниками чужих интересов.

«Мы готовы помочь каждому спортсмену разобраться. Это связано с подписанием деклараций политического характера, которого не избежать, и с отказом от национального флага. Также нейтральные спортсмены не могут рассчитывать на участие международных федераций, ОКР в своей подготовке, и МОК однозначно исключил это еще в марте. Каждый нейтрализованный спортсмен окажется один на один с комплексом проблем, не имеющих никакого отношения к спорту», — добавил президент ОКР.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи бывшего президента МОК Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!». Путин отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики.

Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.