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Суд на два месяца продлил арест пасынку рок-музыканта Намина

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Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
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Истринский городской суд Московской области в пятницу, 15 декабря, продлил на два месяца арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну по делу об убийстве брата и бабушки.

В пресс-службе суда сообщили, что арест продлен до 18 февраля.

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Тела тещи Намина и его 30-летнего сына Артема с множественными ножевыми ранениями обнаружили в ночь на 19 октября в их доме в Крюково. Сообщалось, что между родственниками возник спор из-за продажи дома. Подозреваемый признал вину.

Позже Микоян рассказал, что между ним и родственниками возник конфликт, в разгар которого он схватил нож с ручкой из оленьего копыта, замахнулся и нанес два–три удара по голове одного из них.

В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что рок-музыкант много лет не общался с матерью Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не является.

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