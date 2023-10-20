Подозреваемый в убийстве сына и тещи Намина рассказал об обстоятельствах преступления
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- Подозреваемый в убийстве сына и тещи Намина рассказал об обстоятельствах преступления
Роман Микоян, которого подозревают в убийстве сына и тещи музыканта и продюсера Стаса Намина Артема , рассказал правоохранителям об обстоятельствах преступления. Об этом 19 октября сообщает управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
По словам 39-летнего Микояна, между ним и родственниками возник конфликт. В разгаре ссоры он схватил нож с ручкой из оленьего копыта, замахнулся и нанес два-три удара по голове одного из родственников.
«Я был шокирован, хотел рассказать, что я сделал», — признался Микоян.
По данным источника «Известий», убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов, между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. Однако, когда тот приехал на место происшествия, он также был убит.
В ходе допроса Роман Микоян признал вину. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.
В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что рок-музыкант много лет не общался с матерью Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не является.