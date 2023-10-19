Подозреваемый в убийстве сына и тещи Намина вел аморальный образ жизни

Рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин много лет не общался с матерью Романа Микояна, подозреваемого в убийстве сына Намина Артема Микояна, а также с самим Романом. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Центра Стаса Намина.

Там подчеркнули, что музыкант не одобрял образ жизни подозреваемого и его моральные принципы, однако бывшая жена Намина старалась не замечать этого и оправдывала своего сына.

«В действительности он никогда не был усыновленным и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что Роман Микоян самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта.

Тела пенсионерки и ее внука с колото-резаными ранениями были обнаружены в частном доме в подмосковной деревне Крюково 19 октября. Ими оказались бывшая теща и 30-летний сын Намина Артем. По данным источника «Известий», убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов.

По информации источника «Известий», между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. Однако, когда брат приехал на место происшествия, он также был убит.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.