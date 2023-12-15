Япония объявила о введении санкций в отношении 57 российских компаний

Япония ввела новый пакет антироссийских санкций, по которому запрещается импортировать в страну непромышленные алмазы из России. Об этом сказано в документе на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии в пятницу, 15 декабря.

Правило на запрет импорта алмазов для непромышленного использования начнет действовать с 1 января 2024 года.

Различные ограничения на экспорт с того же времени начнут действовать в отношении ряда российских компаний. Среди них — Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Завод имени В. А. Дегтярева, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина и другие. Всего под ограничения попали 57 компаний из совершенно разных сфер производства от промышленности до судо- и авиастроения, добавили в ТАСС.

Кроме того, в случае обнаружения будут заморожены активы у 35 физических лиц и 43 общественных, исследовательских и промышленных организаций из России. Так, персональные санкции ввели против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой, молодежного движения «Юнармия», корпорации «Радар ММС» и других.

Также ограничениям подвергнутся некоторые компании из ОАЭ, Узбекистана, Сирии.

Ранее, 7 декабря, сообщалось о намерении Японии расширить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины до конца 2023 года. Кроме того, Токио внесет в санкционный список организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить антироссийские меры.

Перед этим, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы G7 по введению новых санкций на алмазы. Он рассказал, что планирование введения санкций по алмазам не является новостью. Это проговаривается, и достаточно детально, уже не первый месяц.

В октябре японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что японские рыбаки лишились доступа к Южным Курилам из-за антироссийских санкций. Они заявили, что хотели бы снова выйти в 2023 году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.