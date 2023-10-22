Японские рыбаки рассказали о последствиях санкций против РФ

В Японии рыбаки лишились доступа к Южным Курилам из-за антироссийских санкций. Об этом 22 октября сообщает японская газета Hokkaido Shimbun.

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — рассказали японские рыбаки.

Как отмечает издание, заниматься рыбным промыслом будет практически невозможно, пока Москва и Токио не нормализуют отношения. Рыбаки уже обратились в японское правительство с просьбой компенсировать им убытки, говорится в публикации.

В июне 2022 года в МИД РФ сообщили, что Москва приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области рыбного промысла до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

В январе этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе Южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций со стороны Токио.

Дипломат указала, что для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений.

Тогда же политолог Александр Асафов отметил в беседе с «Известиями», что отказ Москвы вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил окажет довольно чувствительное влияние на Японию. Он пояснил, что после отказа РФ от консультаций все входящие на территорию Курильских островов японские суда будут считаться браконьерскими.

Также в марте Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Соответствующее решение было принято ввиду недружественных действий Японии по отношению к РФ.

В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где заявляется, что Курилы — это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.