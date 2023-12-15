В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»

В российские войска поступили вездеходы «Пластун-СН», ранее представленные на форуме «Армия-2023», выяснили «Известия». В зоне военной спецоперации эти вездеходы помогают вывозить раненых, спасая человеческие жизни, рассказал «Известиям» руководитель представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» в Москве Антон Мартынюк. Они могут свободно перевозить группу из восьми человек, в них также помещается двое носилок.

«Вездеход «Пластун-СН» получил легкую броню и бронестекла, которые выдерживают 7,62-мм пули, выпущенные из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров. Машина получила тентованный верх, что обеспечивает быструю эвакуацию экипажа, пассажиров и раненых. Причем брезент крепится на специальных феромагнитах, что позволяет в случае опасности его быстро скинуть», — подчеркнул представитель разработчика.



Эксперты также отмечают, что машина может стать хорошим транспортером, доставляющим грузы к переднему краю. С его помощью можно прямо к линии боевого соприкосновения доставить личный состав, боекомплект и грузы, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.



«Благодаря тому, что у машины нет бронированной крыши, при подрыве на мине или попадании боеприпаса солдаты, находящиеся в открытом десантном отделении, пострадают гораздо меньше, чем в закрытом. Их может выбросить взрывной волной, но они будут живы. Именно по этой причине при определенных условиях солдаты часто ездят на броне», — отметил он.



Кроме того, Александр Перенджиев уточнил, что машина тихая — это плюс, так ее трудно будет обнаружить, особенно ночью. Из других преимуществ: из такой машины можно вести огонь на ходу, прикрываясь бортовой броней, легче следить за небом.



Легкие гусеничные транспортеры производятся в двух модификациях — гражданского и военного назначения. В гражданском исполнении у машины жесткая крыша.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Машина с прицелом: в войска поступили новые вездеходы «Пластун»