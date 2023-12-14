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Лицом к лицу: Владимир Путин ответил на вопросы и рассказал о планах

Яркие моменты большой пресс-конференции и прямой линии с президентом
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Завершились «Итоги года с Владимиром Путиным». Самые важные моменты четырехчасового мероприятия — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе в Москве
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Мероприятие совместило традиционные прямую линию и ежегодную пресс-конференцию президента России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Среди вопросов, заданных президенту гражданами, были и довольно неожиданные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В ходе выступления Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отдельные участники пресс-конференции выражали свою позицию безапелляционно

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Многие вопросы были связаны с проблемами воспитания детей
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Представители национальных республик пришли на мероприятие в этнических костюмах
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Фото: РИА Новости/Владимир Гердо

В ходе прямой линии на большой экран выводились вопросы и пожелания россиян президенту

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Затрагивались и насущные проблемы экологии
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Фото: РИА Новости/Владимир Гердо

На пресс-конференции присутствовали и представители ведущих мировых изданий и новостных агентств

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