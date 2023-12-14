Путин прокомментировал продолжение поставок российского газа в Европу

Россия, несмотря на сложившие геополитические обстоятельства, продолжает поставки газа в Европу, поскольку «Газпром» является надежным поставщиком. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«То, что Европа недополучает газ, это их проблемы, как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал — Европа», это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали «Северный поток» и частично «Северный поток - 2». Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — отметил президент.

Он указал, что власти Германии сами не открывают газопровод «Северный поток», где хотя бы частично наполовину продолжает работать одна труба. В результате чего там взлетают цены и закрываются целые отрасли промышленности.

«Но это их решение, а не наше. А «Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем, конечно Украина получает за транзит, как бы мы на Украину будто и не поставляем, на самом деле они потребляют наш газ», — прокомментировал Путин.

Он добавил, что газовая сеть на Украине так устроена еще с советских времен, поскольку для этого есть магистральный газопровод, который идет в Европу.

«На самом деле как только газ наш вошел на территорию Украина, он сразу расходится по всей территории страны, и растекается. То, что Украина накопила за летний период в ПХГ на западной границе своей, — как будто это идет напрямую из «Газпрома». И таким образом выполняются обязательства перед потребителями», — объяснил российский лидер.

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