Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на нежелание все большего количества стран помогать Киеву
Экономика
Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области
Мир
Нарышкин назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Общество
Путин заявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
ЕС выделит €65 млн странам, принимающим больше всего украинских беженцев
Мир
На Украине сообщили об установке «зубов дракона» на границе с РФ и Белоруссией
Политика
Путин прокомментировал возможный выход Армении из СНГ и ОДКБ
Мир
Спикер рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Экономика
Путин заявил о росте доли отечественных брендов на рынке на 30%
Мир
В Финляндию после открытия КПП на границе с Россией прибыло девять беженцев
Мир
Нарышкин указал на циничное использование украинцев Вашингтоном и его союзниками
Недвижимость
Путин допустил продление семейной ипотеки
Армия
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем
Общество
В Красноярском крае арестовали на два месяца экс-главу района
Сюжет:

Путин прокомментировал продолжение поставок российского газа в Европу

0
Фото: ТАСС/MARCIN BIELECKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, несмотря на сложившие геополитические обстоятельства, продолжает поставки газа в Европу, поскольку «Газпром» является надежным поставщиком. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«То, что Европа недополучает газ, это их проблемы, как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал — Европа», это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали «Северный поток» и частично «Северный поток - 2». Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — отметил президент.

Он указал, что власти Германии сами не открывают газопровод «Северный поток», где хотя бы частично наполовину продолжает работать одна труба. В результате чего там взлетают цены и закрываются целые отрасли промышленности.

«Но это их решение, а не наше. А «Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем, конечно Украина получает за транзит, как бы мы на Украину будто и не поставляем, на самом деле они потребляют наш газ», — прокомментировал Путин.

Он добавил, что газовая сеть на Украине так устроена еще с советских времен, поскольку для этого есть магистральный газопровод, который идет в Европу.

«На самом деле как только газ наш вошел на территорию Украина, он сразу расходится по всей территории страны, и растекается. То, что Украина накопила за летний период в ПХГ на западной границе своей, — как будто это идет напрямую из «Газпрома». И таким образом выполняются обязательства перед потребителями», — объяснил российский лидер.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023