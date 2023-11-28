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«Газпром» указал на недобросовестные действия Запада на рынке газа

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Фото: TASS/Zuma
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Недобросовестные действия западных компаний негативно сказываются на надежности поставок газа на мировом рынке, заявили в «Газпроме» 28 ноября.

«На мировом рынке продолжают фиксироваться случаи неисполнения поставщиками и производителями СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.) обязательств по долгосрочным контрактам. Недобросовестные действия отдельных компаний из Европы и США оказывают негативное влияние на надежность поставок газа потребителям», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Кроме того, рассматривая перспективы развития отрасли СПГ в различных регионах мира, в Совете директоров «Газпрома» отметили, что увеличение производства СПГ ожидается в США, Катаре и РФ, а снижение — в Австралии.

При этом основной мировой прирост спроса на СПГ обеспечат Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, добавили в компании.

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Ранее, 22 ноября, вице-премьер России Александр Новак заявил, что доля РФ на рынке СПГ вырастет до 20% к 2030 году. Он отметил, что страна стала четвертым крупнейшим производителем сжиженного природного газа, доля на мировом рынке составляет 8%. Кроме того, вице-премьер России указал, что страна намерена нарастить производство сжиженного природного газа до 100 млн т в год к 2030-му с 33 млн т в 2023 году.

До этого, 20 ноября, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям» 20 ноября, что Евросоюзу (ЕС) сложно отказаться от российского СПГ. По его словам, российский газ обеспечивает эффективность экономики ЕС, поэтому отказ от него спровоцирует дополнительный экономический кризис. Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что страны ЕС закупили у России СПГ на €6,1 млрд в 2023 году.

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