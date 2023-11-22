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Новак сообщил о наращивании поставок газа по «Силе Сибири» до 22 млрд куб. м

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Фото: ТАСС/ПАО "Газпром"
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В 2023 году поставки природного газа Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» достигнут 22 млрд куб. м. Об этом 22 ноября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наиболее перспективным направлением являются рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2019 году с запуском «Силы Сибири» начались первые трубопроводные поставки российского газа в Китай. По итогам этого года планируем выйти на объем 22 млрд куб. м», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По его словам, полностью выйти на мощность, которая составляет 38 млрд куб. м, удастся к 2025 году.

«Реализуется проект еще одного дальневосточного маршрута на 10 млрд куб. м. Прорабатывается проект «Сила Сибири – 2», который пройдет через Монголию, мощностью 50 млрд куб. м. В результате совокупный объем поставок в данном направлении составит около 100 млрд куб. м газа», — сообщил Новак.

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Ранее, 19 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай составил 46%. Он подчеркнул, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

До этого, 12 сентября, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, заявлял о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.

6 сентября Новак отмечал, что определение маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай находится на завершающей стадии. В настоящий момент, по словам Новака, в приоритетных планах газификации регионов России стоят развитие инфраструктуры газоснабжения Комсомольского промышленного узла и города Владивостока.

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