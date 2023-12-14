Путин не счел необходимым ликвидировать микрофинансовые организации

Микрофинансовые организации в России не нужно ликвидировать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

При этом российский лидер указал на то, что такие организации необходимо «приводить в чувство» в случае злоупотреблений.

«А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно», — отметил президент.

Он также добавил, что с правительством неоднократно говорил о микрофинансовых организациях с финансовыми властями России. По его словам, он обсудит повторно данный вопрос.

Ранее, 6 сентября, «Известия» выяснили, что в России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций. Такой законопроект был подготовлен ко внесению в Госдуму. Его автор, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что позитивными последствиями станут исключение из практики выдачи кредитов по чрезвычайно высоким ставкам и защита малообеспеченных слоев населения от взятия на себя непосильных кредитных обязательств.

До этого, 4 августа, Путин подписал закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью банков и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Надзор за кредиторами и коллекторами будет вести Федеральная служба судебных приставов.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.