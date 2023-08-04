Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками при возврате долгов
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью банков и микрофинансовых организаций (МФО) при возврате долгов. Документ опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает надзор за финансовыми организациями со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В этом отношении закон уравнивает банки и МФО с профессиональными коллекторами.
Кредитные организации должны будут вести аудиозапись всех случаев взаимодействия с должниками и хранить такие записи в течение трех лет, а также уведомлять ФССП о начале такого взаимодействия. В случае нарушений ФССП сможет вводить ограничения на способы взаимодействия с должниками на срок до 30 календарных дней.
Также закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, а отдельные его нормы — через один год.
Ранее, 26 июля, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект, который предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.