Дания выделяет Украине очередной пакет военной помощи на сумму более $1 млрд, сообщается 14 декабря на сайте датского минобороны.

В новые поставки войдут танки, средства противовоздушной обороны (ПВО), беспилотные летательные аппараты (БПЛА), средства борьбы с ними и боеприпасы общей стоимостью более $1,02 млрд (7 млрд крон).

Помимо этого, еще $256 млн (1,75 млрд крон) будет выделено на оборонные закупки в целях обеспечения потребностей украинских войск.

Новый пакет помощи Киеву станет для датской стороны 14-м, он рассчитан на период 2023–2026 годов.

Ранее в этот день депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев отметил в разговоре с «Известиями», что в данный момент уже складывается целый блок государств, среди которых и Словакия, которые осознали, что их национальным интересам не соответствует поддержка киевского режима.

До этого агентство Bloomberg указало, что лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины и может реализовать эту идею, пока у страны есть собственные нерешенные вопросы безопасности.

До этого, 12 декабря, завершился второй день визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Эксперты отметили: Зеленский своей поездкой пытался доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря он в Вашингтоне встретился с представителями оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

На следующий день он посетил Белый дом, провел переговоры с его хозяином, который одобрил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

3 декабря британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.