В Госдуме указали на нежелание все большего количества стран помогать Киеву

Cкладывается уже целый блок государств, среди которых и Словакия, которые осознали, что их национальным интересам поддержка киевского режима не соответствует. Об этом в разговоре с «Известиями» 14 декабря заявил депутат Государственной думы (партия «Родина»), первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Накануне вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после встречи с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым заявил, что вылеты истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией, это приведет к отрытому столкновению.

«Что характерно, о красных линиях, которые могли бы разозлить Россию, заговорили уже и в европейских странах, объясняя, почему не могут больше содержать Украину. И к этому блоку помимо Венгрии, которая всегда придерживалась такого курса, присоединились сейчас Австрия, Нидерланды, Словакия — складывается уже целый блок государств, которые осознали, что их национальным интересам поддержка киевского режима не соответствует», — заявил Журавлев.

По его мнению, очевидно, что никаких истребителей от Братиславы Киев не получит, не говоря уже о том, чтобы они взлетали со словацких аэродромов — это было бы уже прямым участием в конфликте. И собственную инфраструктуру Словакия таким образом немедленно сделала бы законной и приемлемой целью для российских войск.

«Всем стоит очень четко и ясно знать, что их степень участия в конфликте на Украине определять будем мы, а красные линии они могут рисовать для себя, какие угодно. В любом случае проводить их будем только мы», — подчеркнул Журавлев.

Накануне глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ заявил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

До этого, 10 декабря, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены советской техники. Основным боевым бортом должен стать американский F-16, однако Украина также хотела бы получить шведские JAS 39 Gripen, сообщил Игнат.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.