Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины и, возможно, реализует эту идею, пока у страны есть собственные нерешенные вопросы безопасности, пишет Bloomberg 13 декабря.

«Мы считаем, что нам не следует оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну», — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте в среду.

Два потенциальных партнера Вилдерса по коалиции — правоцентристская партия Питера Омцига «Новый общественный договор» (NSC) и аграрная партия «Фермерско-гражданское движение» также выразили сомнения по поводу членства Украины в Европейском союзе и уместности оказания дополнительной финансовой поддержки Киева.

Комментарии Вилдерса прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский попытался упросить законодателей США одобрить помощь в размере $61 млрд, якобы жизненно важную для его военных усилий.

Нидерланды были ключевым союзником Украины. Под руководством уходящего премьер-министра Марка Рютте страна отправила системы противовоздушной обороны, играла важную роль обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16. Но теперь всё может измениться, считает Bloomberg.

12 декабря завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили: Зеленский своей поездкой пытался доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря он в Вашингтоне встретился с представителями оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. На следующий день он посетил Белый дом, провел переговоры с его хозяином и получил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Джо Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

3 декабря британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

1 декабря Герт Вилдерс повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине. Он добавил, что выступает за начало переговоров между странами.

До этого, 24 ноября, украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.