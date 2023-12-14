Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Киевстаре» заявили об атаке хакеров через учетную запись сотрудника
Мир
После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%
Мир
В шведской школе ученикам задали на дом спланировать теракт
Политика
На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян
Армия
В России разработали новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия
Мир
Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине
Экономика
Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
Общество
В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей
Мир
Politico заявила об обращении 12 стран ЕС к Боррелю с призывом снять санкции с Косово
Мир
Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2024 год объемом в $886 млрд
Мир
Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки
Мир
Несколько министров Японии подали в отставку из-за скандала
Армия
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
Мир
Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком
Мир
В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой
Сюжет:

Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины и, возможно, реализует эту идею, пока у страны есть собственные нерешенные вопросы безопасности, пишет Bloomberg 13 декабря.

«Мы считаем, что нам не следует оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну», — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте в среду.

Два потенциальных партнера Вилдерса по коалиции — правоцентристская партия Питера Омцига «Новый общественный договор» (NSC) и аграрная партия «Фермерско-гражданское движение» также выразили сомнения по поводу членства Украины в Европейском союзе и уместности оказания дополнительной финансовой поддержки Киева.

Комментарии Вилдерса прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский попытался упросить законодателей США одобрить помощь в размере $61 млрд, якобы жизненно важную для его военных усилий.

Нидерланды были ключевым союзником Украины. Под руководством уходящего премьер-министра Марка Рютте страна отправила системы противовоздушной обороны, играла важную роль обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16. Но теперь всё может измениться, считает Bloomberg.

Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада
Насколько популярность главкома ВСУ Залужного опасна для Зеленского

12 декабря завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили: Зеленский своей поездкой пытался доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря он в Вашингтоне встретился с представителями оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. На следующий день он посетил Белый дом, провел переговоры с его хозяином и получил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Джо Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

3 декабря британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

1 декабря Герт Вилдерс повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине. Он добавил, что выступает за начало переговоров между странами.

До этого, 24 ноября, украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023