На фоне того, что многие на Западе критикуют действия России на Украине и лично главу российского государства, у РФ есть как и в Европе, так и в США много сторонников. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, подводя «Итоги года».

«Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих городах Европы и США люди считают, что мы делаем всë правильно, мы не боимся бороться за свои национальные интересы», — отметил глава государства.

Президент указал, что у России огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей, и их число увеличивается кратно, растет в геометрической прогрессии.

Ранее, 13 декабря, отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис отметил, что правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившегося контрнаступления киевской армии. Он также подчеркнул, что ситуация складывается наилучшим образом для российского лидера, который укрепил отношения со многими странами.

В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц признал высокую вероятность сокращения международной поддержки Украины, отметив, что президент РФ по-прежнему твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении.

8 ноября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями», комментируя решение правительства Словакии об отказе дальнейшей поддержки Украины, отметил, что в ближайшее время многие европейские политики будут выходить из-под контроля США и будут выступать против поддержки Киева. По его мнению, чем больше стран Европы последуют этому примеру, тем «быстрее пройдет очищение от национализма».

1 декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс также повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.