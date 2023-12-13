Шольц признал вероятность сокращения международной поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал высокую вероятность сокращения международной поддержки Украины. Его заявление на этот счет 13 декабря прозвучало в ходе выступления в бундестаге.

«Всё указывает на то, что [президент России Владимир] Путин по-прежнему твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — приводит его слова издание Der Tagesspiegel.

Он привел в пример усилия президента США Джо Байдена по согласованию в американском конгрессе направления новых средств на поддержку Украины, а также несогласие властей Венгрии на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине из общих фондов Евросоюза (ЕС).

Ранее в этот день Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

До этого, 11 декабря, канцлер ФРГ призвал Евросоюз дать сигнал, что помощь Украине не ослабнет. Он считает, что конфликт на ее территории будет длиться долго, в связи с чем помощь ей должна иметь долгосрочную перспективу. В частности, Шольц заявил о необходимости производства достаточного количества боеприпасов.

9 декабря газета Financial Times написала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

В конце ноября Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой». При этом, согласно последнему соцопросу, деятельностью Шольца на посту канцлера довольны только 20% жителей ФРГ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.