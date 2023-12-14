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Укрыватель Треповой бросил ее в квартире и попытался сбежать из дома

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Укрыватель Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дмитрий Касинцев бросил ее в квартире и попытался сбежать. Об этом стало известно 14 декабря.

По данным «Известий», утром 3 апреля 2024 года мужчина понял, что Трепова хочет отсидеться в квартире. Он собрал рюкзак, в который положил ноутбук, телефон, паспорт РФ, загранпаспорт и ценности. Затем он покинул квартиру и хотел выйти на улицу. При этом он не собирался обращаться в правоохранительные органы.

Выйти из дома он не смог, потому что на первом этаже подъезда его остановил сотрудник полиции, который впоследствии его разоблачил. По требованию полицейского мужчина вернулся на лифте на свой этаж. Когда Касинцев открыл дверь своей квартиры, сотрудник полиции нашел в комнате Трепову: она лежала на полу и была накрыта белой простыней.

Перед этим Трепова со своим укрывателем обсуждала варианты действий. Девушка рассказала, что должна дождаться сообщения от кого-то, в котором ей должны были объяснить, что делать.

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Ранее, 13 декабря, телеканал 78.ru сообщил, что Трепова подставила непричастную к делу жительницу Санкт-Петербурга. Трепова носила с собой поддельное водительское удостоверение, на котором было указано имя студентки из Санкт-Петербурга Насти Криулиной. Она использовала его как доказательство подставной личности. Сама девушка отметила, что не знает, почему обвиняемая выбрала ее имя. В полиции ей сразу удалось доказать, что она непричастна к данному делу.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

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